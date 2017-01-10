美国将俄最高调查官员及另六人加入制裁名单

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，俄罗斯星期二批评了美国针对俄罗斯官员的议论制裁，称此举将进一步恶化两国的关系。

克里姆林宫发言人佩斯科夫对媒体表示，俄罗斯对在奥巴马总统的第二任期期间与美国关系僵化感到遗憾，希望（两国关系）在未来向乐观方向发展。

美国星期一宣布制裁包括俄罗斯调查部门最高官员在内的五名俄罗斯官员，美国国务院称他们为"臭名昭著的人权侵犯者"。



这五名俄罗斯人与另两名据称与真主党有关联的男子一道，根据马格尼茨基人权问责法受到制裁。



虽然美国官员没有透露他们被制裁的具体原因，不过美国国务院发言人科比说："制裁名单上每一个最近增加的人都经过了全面的调查。"



科比说，这五名俄罗斯官员包括"在俄罗斯执法体系中压制政策的执行者，以及犯有臭名昭著的违反人权行为的个人。"



他们当中包括专门压制异议人士的俄罗斯调查部门最高官员亚历山大.巴斯特里金(Alexander Bastrykin)。



目前名单上的44个人将不得进入美国，他们在美国的资产将被冻结。美国公民将不得与他们有任何金融往来。



马格尼茨基人权问责法以俄罗斯反腐败律师谢尔盖.马格尼茨基命名。马格尼茨基在监狱中被关押一年后身体状况恶化于2009年去世。



俄罗斯调查人员说马格尼茨基的死没有任何可疑之处。



但是美国国务院认为有证据显示马格尼茨基在狱中被殴打，他的病没有得到及时治疗。