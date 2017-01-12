蒙古国训鹰少女：我是哈萨克人 但无意加入哈萨克斯坦国籍

哈通社阿斯塔纳 - 英国每日邮报2014年发表了一篇主题为《传承哈萨克传统训鹰习俗的13岁少女》的文章。根据文章讲述，在蒙古国居住的名为艾肖丽范的13岁少女是目前全世界最年轻的训鹰人。英国媒体发布这篇文章后，艾肖丽范一举成名，受到世人关注。

值得一提的是，教导艾肖丽范训鹰技巧的正是她父亲——努尔哈伊普。



据asiarussia.ru网站消息，艾肖丽范的家人居住在蒙古巴彦乌勒盖地区参姆巴加拉夫山脉附近，主要以畜牧为生。



努尔哈伊普日前在接受蒙古国电视台采访时说："此前曾有人提议，让我们一家人移民哈萨克斯坦。我们虽然生于蒙古国，但是哈萨克人。我们的父母一直生活在这里，我们也以此为荣。也有人提议，让我们加入哈萨克斯坦国籍，但我们对此并无兴趣，因为我们的出生地就是蒙古国。"



据悉，2016年10月18日，讲述蒙古国哈萨克族女训鹰人——艾肖丽范的纪录片《训鹰少女（The Eagle Huntress）》正式上映，该纪录片由美国著名导演奥托•贝利主导。后于12月7日，被美国电影学院列入奥斯卡最佳纪录片初选名单。此外，澳大利亚著名歌星希雅也以艾肖丽范为主题，编写了一首名为《天使之翼（Angel by the Wings）》的新歌。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】









