中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:09, 13 一月 2017 | GMT +6

    联合国：大马士革现状或将阻碍阿斯塔纳和平会谈的顺利召开

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳 - 虽然叙利亚冲突各方达成了停火协议，但目前正在该国首都大马士革发生的冲突，或许将会对计划于本月23日在阿斯塔纳举行的叙利亚问题和平会议造成阻碍。

    周四，在接受记者采访时，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉如是说。

    据其透露，虽然已经达成了和平协议，但将人道主义救援物资运达叙利亚境内急需救助区域的任务，始终无法顺利完成。

    在大马士革附近，为争夺水源而进行的冲突仍在继续。

    叙利亚政府军正在尝试在水源地设置据点，以便于对这些区域进行监控。

    据叙利亚政府消息，该国70%的基础设施在内战中遭到了彻底的破坏。

    去年12月30日达成的全境停火协议，是阿斯塔纳和平会谈得以召开的基础。

    在土耳其和伊朗的支持下，俄罗斯总统普京提出了在阿斯塔纳举行叙利亚问题和平会谈的建议。

    纳扎尔巴耶夫总统对这一提议表示支持，并承诺将为参会各方创造便利。

    叙利亚总统巴沙尔•阿萨德表态称，愿意出席这一会议，并就所有与叙利亚当前状况相关的问题同各方进行讨论。

    部分反对派武装对阿斯塔纳和平会谈采取了抵制态度，明确声明不会参加。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

     

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 总统 土耳其 俄罗斯 叙利亚 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!