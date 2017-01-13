塔吉克斯坦要求阿富汗就其驻俄大使不当言行致歉

哈通社阿斯塔纳 - 塔吉克斯坦外交部日前就阿富汗驻俄罗斯大使阿卜杜卡伊姆•库柴丹在接受阿富汗媒体采访时，对塔吉克斯坦所做出的嘲讽言论表示"严重忧虑"。

根据塔吉克斯坦外交部12日发布的声明，塔吉克斯坦外交部已于2016年12月31日召见阿富汗驻塔吉克斯坦大使，并向其提交了外交照会。



塔吉克斯坦外交部要求喀布尔方面"对阿富汗外交人员的不当言辞采取措施"，并向塔方就此作出官方解释。



值得一提的是，阿富汗驻杜尚别大使表示，该国驻莫斯科大使的言行不代表阿富汗政府的态度。



据悉，此前阿富汗驻俄大使阿卜杜卡伊姆•库柴丹在接受本国媒体采访时，曾声称塔吉克斯坦充斥着黑社会毒品团伙。



这一言论使这名外交官陷入了批评当中。



塔吉克斯坦外交部表示，该国境内不存在任何黑社会集团。但同时承认在该国存在着以偷运毒品为生的小规模组织。



此外，塔外交部还驳斥了阿富汗昆都士省前省长乌马尔∙苏菲关于塔利班激进运动的坦克及其他军事装备在塔境内维修的言论。



塔外交部称，后者的此番言论“具有挑衅性”，并对此表示“深感遗憾”。



【编译：木合塔尔·木拉提】