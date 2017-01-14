汉语拼音之父周有光去世

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国日报网消息，1月14日，中国著名语言学家、"汉语拼音之父"周有光去世，享年112岁。

周有光1906年出生，早年专攻经济，近50岁时"半路出家"，参与设计汉语拼音方案，被誉为"汉语拼音之父"。1月13日，周有光先生刚刚过了112岁生日。



周有光1906年1月13日出生于中国江苏常州，1923年，他考入上海圣约翰大学主修经济，语言学，1933年结婚后与妻子同往日本留学。1935年放弃日本的学业返回上海，任教光华大学，在上海银行兼职。1954年，周有光被中国文字改革委员会邀请担任汉语拼音方案委员会委员，1955年10月，到北京参加全国文字改革会议，会后被留在中国文字改革委员会工作，参加制订汉语拼音方案。1980年开始，周有光任中美联合编审和顾问委员会中方三委员之一，出版中译本《简明大不列颠百科全书》和国际中文版《不列颠百科全书》。任《中国大百科全书》总编委委员，《汉语大词典》学术顾问。

85岁后，周有光将关注的目光从研究拼音、文字等转移到对文化学、时代变化等问题的探索上，晚年著述丰富，100岁出版了《百岁新稿》、104岁出《朝闻道集》、105岁出《拾贝集》、108岁出《周有光文集》，110岁时又有《逝年如水--周有光百年口述》问世。

【编辑：小穆】