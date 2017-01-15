美国民权偶像路易斯：特朗普当选不合法

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，在美国即将迎来马丁•路德•金生日纪念日的前两天，美国当选总统特朗普对联邦众议员约翰•路易斯发起了抨击，因为这位民权运动的偶像人物说，由于他相信俄罗斯帮助特朗普赢得了总统大选，所以他不认为特朗普是"合法总统"。

特朗普星期六早上发出几段推文说，这位众议员应当集中精力服务于他的选区，而不是批评特朗普。

路易斯星期五在全国广播公司"与媒体见面"电视节目中说："我相信努力与人民合作。这不容易。这会很困难。我并不认为这位当选总统是合法总统。"访谈将于星期天播出。

路易斯补充说："我认为俄罗斯参与了帮助此人当选。"

路易斯的发言人琳达•琼斯拒绝对川普的抨击做出回应。不过她说："我们作为一个国家，需要知道一个外国政府是否影响了我们的大选。"



特朗普的推文激起了很多民主党人的强烈反应，包括联邦众议院少数党领袖南希•佩洛西。佩洛西星期六发推文说，先前企图阻吓这名议员的行动都没有成功。

美国情报机构近来得出结论，俄罗斯在美国总统大选中施加了对特朗普有利的影响。特朗普本人接受俄罗斯要对黑客袭击民主党电脑系统负责的结论。不过特朗普坚持说："这对选举结果绝对没有影响，包括没有任何篡改投票机的事实。"

路易斯是美国东南部乔治亚州第五选区的联邦众议员。这个选区包括亚特兰大的大都市地区，居住着大量非洲裔美国人，也是美国增长最快的地区之一。那里的犯罪与贫困率高于全国平均水平，但也有高档社区，是美国最重要的科技公司和财富500强公司的所在地，比如可口可乐和达美航空公司。

路易斯是1963年华盛顿大游行的主要组织者之一。美国民权领袖马丁•路德•金在那次游行中对20多万人发表了他的著名演讲"我有一个梦想"。