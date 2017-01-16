《哈萨克汗国》片方有意进入中国市场

哈通社阿斯塔纳 -- 历史巨制《哈萨克汗国》电视剧电影版《不败之剑》在哈萨克斯坦全国各大电影院上映后吸引了大量国内观众的关注，同时还在中国哈萨克族群体中也引起了轰动。

哈通社旧体哈文版及中文版关于电视剧电影版正式上映的报道发布之后，收到了大量中国网民的热情留言。

大部分中国哈萨克网名表示希望在中国观看该片。

电视剧导演鲁斯帖穆日前在接受哈通社记者采访时透露，片方确实有计划在中国播映该片。

"但这一切都取决于电影经销商。要是有中国电影经销商想与我们合作在中国上映影片，我们随时都欢迎。即使不能在中国内地上映，哪怕在新疆乌鲁木齐等城市公映，也是可以考虑的。"他说。

鲁斯帖穆表示，片方计划通过参与各类海外电影电视节的方式，尝试拓展海外市场。

他还表示，若中国哈萨克同胞中，有从事影视行业的相关人士能够为该片进入中国市场牵线搭桥，制片方随时愿意与其签署合同。

据悉，《哈萨克汗国》历史电视剧电影版《哈萨克汗国--不败之剑》于1月5日在全国各大影院正式上映。

连续剧《哈萨克汗国》根据纳扎尔巴耶夫总统指示，由沙罕•艾马诺夫哈萨克电影制片厂拍摄。

电视剧由著名编剧斯马古勒•叶鲁拜根据著名作家伊利亚斯•叶森贝尔林长篇历史小说《游牧人》第一部《不败之剑》改编而成。

据导演鲁斯帖穆透露，电视剧制作时间耗时整整2年，上千人参与了拍摄工作。

电视剧语言对白主要采用的是哈萨克语，其中还穿插蒙古西部方言和北部方言。俄语配音版本也已制成。

【编译：小穆/木合塔尔·木拉提】

























