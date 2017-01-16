蒙古官员：蒙古经济面临危机

哈通社阿斯塔纳--据俄罗斯卫星网消息，蒙古国外交部外贸经济合作司司长恩赫包勒德先生16日说，蒙古国经济面临危机。

恩赫包勒德先生是当天下午在蒙古国驻中国大使馆举行的"蒙中投资洽谈会"上做的上述表示。"蒙中投资洽谈会"是由蒙古驻中国大使馆和中国广东茂名乙烯集团联合举办的。蒙古国政府有关部门官员、中国企业家代表200余人出席了洽谈会。

恩赫包勒德说，蒙古政府的换届，经济环境和法律环境的不稳定是造成蒙古经济下滑和面临危机的原因。



蒙古新一届政府已经于2016年组成，其正在做改善蒙古法律环境、经济环境和投资环境的工作。



他称，在新一届政府执政的4年时间里，蒙古国的投资环境应该是稳定的。政府将吸引投资，启动大型基础设施项目，促进国内经济发展。 他指出，中国和俄罗斯是蒙古两大邻国，在蒙古经济发展上起着巨大作用。三国正在合作建设着的"蒙俄中经济走廊"也会推动三国经济的发展。 在洽谈会会上，蒙古国交通运输发展部的官员介绍了蒙古即将启动的铁路和公路项目情况。中国广东茂名乙烯集团董事长黄志先生介绍了向蒙古国投资建设铁路和公路的情况。