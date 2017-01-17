伊朗外长：反对美国出席阿斯塔纳叙利亚问题和谈

哈通社阿斯塔纳-- 据伊朗塔斯尼姆通讯社援引该国外长扎里夫话报道称，伊朗反对美国出席将于1月23日在阿斯塔纳举行的叙利亚问题阿斯塔纳和谈。

扎里夫表示，我们反对美国出席阿斯塔纳和谈。

扎里夫补充说，我们没有邀请美国，同时反对其参加。



【编译：金桥】