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    20:53, 17 一月 2017 | GMT +6

    伊朗外长：反对美国出席阿斯塔纳叙利亚问题和谈

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    哈通社阿斯塔纳-- 据伊朗塔斯尼姆通讯社援引该国外长扎里夫话报道称，伊朗反对美国出席将于1月23日在阿斯塔纳举行的叙利亚问题阿斯塔纳和谈。

    扎里夫表示，我们反对美国出席阿斯塔纳和谈。

    扎里夫补充说，我们没有邀请美国，同时反对其参加。

    【编译：金桥】 

     

     

     

    标签:
    美国 伊朗 黄金储备 首都
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