洛菲勒：戈洛夫金对决雅各布斯将会非常卖座

哈通社阿斯塔纳--据Sports.kz网站消息，现 WBC/WBA/IBF/IBO 中量级拳王哈萨克斯坦 GGG 根纳迪 - 戈洛夫金（ 36-0 ， 33KO ）的推广人洛菲勒表示，他对戈洛夫金对决现 WBA 中量级普通拳王美国金童丹尼尔 - 雅各布斯（ 32-1 ， 29KO ）的 PPV 销量非常自信。

洛菲勒说："雅各布斯是土生土长的纽约人，他在当地有很多的拳迷。纽约也是戈洛夫金的第二故乡，在这里有着大批的追随者。所以这两个拳手的匹配，会让比赛非常卖座。这场大战会在100多个国家转播，美国的拳迷则可以在HBO-PPV上收看。对于戈洛夫金与雅各布斯来说，此次大战都是他们职业生涯最艰巨的挑战，所以PPV销量会很好。两位拳手都在专注于3月18日的大战，如果戈洛夫金输掉比赛，他的全部金腰带都会易主。与此同时，雅各布斯希望证明他是最好的。我们还有大约5000张100美元的门票，届时你将会看到戈洛夫金、雅各布斯、冈萨雷兹。当拳手们在比赛中承担着巨大的风险，他们很自然的希望得到补偿。"



5年前，戈洛夫金还在纽约北部的小体育场战斗，那时很多人怀疑，戈洛夫金是否能成为一个主流的拳击明星。5年之后，戈洛夫金已经成为了拳坛里最大的明星之一，这也是他在麦迪逊花园的第二场PPV大战了。



【编译：金桥】