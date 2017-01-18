哈通社阿斯塔纳--投资和发展部计量技术测试委员会主席卡纳谢夫18日在阿斯塔纳接受媒体采访时表示，在马来西亚专家的协助下，哈萨克斯坦清真食品认证机构框架体系正在成型。

卡纳谢夫说："我国市场上以‘清真'食品名义销售的产品种类繁多。但我们不可能仅采用一两种标准就认定其为清真食品。清真食品的规范生产和法规保障对于清真食品产业的发展和国际接轨有重要的促进作用。我国目前还没有一套完整的清真食品监制法规，由于法规不健全，我们在市场上经常会见到一些不符合清真食品要求的产品。"



卡纳谢夫指出，为了规范清真食品生产行业，有必要引进有机农业运动国际联盟(IFOAM)制定的有机农业及生产加工基本标准，并建立相关技术监管委员会。此外，还应制定与国际标准接轨的清真食品统一认证标准。组建专业化清真食品认证监督员队伍，更是当前一项重要而紧迫的工作。值得欣慰的是，这方面的工作目前已取得较大进展。



卡纳谢夫说："我们已签署旨在哈萨克斯坦建立清真产品工业体系的相关协议。建立这一体系可借鉴外国先进经验。就此，马来西亚专家将为我们提供帮助。政府职能部门也将积极参与该体系的建立过程。"



【编译：金桥】