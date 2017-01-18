南极科考队队长谈科考遇到的困难

哈通社阿斯塔纳 -- "独立日极点"南极科考队18日在阿斯塔纳召开新闻发布会，向媒体介绍南极洲科考活动所遇到的一些困难。

科考队队长玛戈詹•萨格姆巴耶夫说："考察队在南极遇到了各种严峻的挑战和困难。但我们有准备。我们到达文森峰时，天气情况非常恶劣，风速达每小时25-30公里。在那里，我的两只手指和考察队队员伊利亚斯的脚被冻伤了。"



萨格姆巴耶夫表示，科考队在文森峰顶端竖起哈萨克斯坦国旗是最令人难忘的时刻。科考队在这里迎来了国家独立25周年，队员伊利亚斯•哈利姆别科夫也迎来了自己的21岁生日。

"科考队所有队员圆满完成了自己的使命。遇到困难时，我们彼此帮助对方度过了难关。一年的专业训练发挥了重要作用。"他说。





据悉，"独立日极点"南极考察队于12月1日开始对南极洲进行科考，并于国家独立25周年当天首次在南极最高点--文森峰（4892米）的顶端竖起了哈萨克斯坦国旗。

科研考察队成员在南极将对环保、生物和人体生理学等领域进行考察。





值得一提的是，此次"独立日极点"科考队南极之行，是哈萨克斯坦地理协会组织的第三次极地科研考察项目。根据计划，今后我国还将在南极洲建立科研考察站。

我国首次极地探险计划启动于2011年。

【编译：小穆 审校：金桥】





