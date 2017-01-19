欧亚经济联盟成员国将在烟盒上印制警示图片

哈通社阿斯塔纳 -- 据欧亚统一经济委员会新闻办公室通报,烟盒上印有警示吸烟的危险性和危害性的恐怖图片的香烟今年3月中旬就将在欧亚经济联盟成员国上市销售。

统一经济委员会的通报说:"2017年3月17日欧亚经济联盟成员国的香烟包装上将出现新的‘可怕的'图片。香烟制造商、进口商或销售商只有不到3个月的时间按照欧亚经济联盟技术规程的要求将图片印制在包装盒上。"



欧亚经济联盟的技术规程要求在每盒香烟上都印制这种图片,或者附带警示吸烟的危害性的卡片。烟盒上将印上吸烟引起严重病变的人体器官的图片和疾病的名称,既有牙周病,也有坏疽和癌症。同时,规程还要求图片的颜色要使用最令人讨厌的"Pantone 448C"灰棕色。图片的大小不能小于正反面包装的一半。



统一经济委员会还指出:"禁止在香烟包装盒上印制能使人联想到某种美味和好处的图片或文字,如浆果和水果等,因为这实质上会使吸烟者产生错觉,将烟草和有益的食品混为一谈。出于类似的原因香烟包装盒上也不能标注尼古丁、焦油和一氧化碳的含量:吸烟者不应当认为有害物质含量越少产品就越安全。"



自今年11月中旬起将彻底禁止生产包装上没有新的可怕图片的香烟。同时,允许图片不那么"可怕的"香烟在生产国销售到卖完为止。