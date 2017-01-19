阿克托别市一名居民的三星手机电池发生自燃爆炸

哈通社阿斯塔纳 - 一名阿克托别州居民日前在网上上传了自己的三星Note 3智能手机爆炸的视频。

这段视频被发表在社交媒体Instagram上一个名为aktobe_zello的账号中。



"我的三星Note 3手机的电池爆炸了！老天保佑，电池不是在我们睡眠时爆炸的。请大家一定要小心！！！不要让孩子接近手机！"上传者在视频的简介当中这样写道。



从相关留言可知，手机电池爆炸事故发生在19日。



有部分网民认为，爆炸自燃的电池，很可能并非该手机的原装电池。



一名网友留言称，"电池看起来像是复制品，原装电池和这个电池相比有所区别。"



值得一提的是，去年12月，阿克托别市还有一名1988年出生的居民因手机在充电过程中爆炸燃烧而受重伤，全身多处烧伤，目前仍在医院接受治疗。



【编译：木合塔尔·木拉提】