俄外交部：叙利亚问题阿斯塔纳会谈将持续数日

哈通社阿斯塔纳-据俄罗斯卫星网消息，俄罗斯外交部发言人玛丽亚•扎哈罗娃19日表示，定于1月23日开始的叙利亚问题阿斯塔纳会谈将持续数日。

她在回答阿斯塔纳会谈是否仅限于一天的问题时表示："预计会谈不会一天结束，将持续数日。"