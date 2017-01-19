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21:19, 19 一月 2017 | GMT +6
俄外交部：叙利亚问题阿斯塔纳会谈将持续数日
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哈通社阿斯塔纳-据俄罗斯卫星网消息，俄罗斯外交部发言人玛丽亚•扎哈罗娃19日表示，定于1月23日开始的叙利亚问题阿斯塔纳会谈将持续数日。
她在回答阿斯塔纳会谈是否仅限于一天的问题时表示："预计会谈不会一天结束，将持续数日。"
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