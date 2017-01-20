特朗普抵达华盛顿准备就职

哈通社阿斯塔纳 -- 美国当选总统特朗普19日抵达华盛顿。他将于20日在美国国会大厦完成总统就职仪式，成为美国第45任总统。

特朗普（Donald Trump）1月19日在推特上写道："旅程要开始了，我将非常努力地工作和拼搏，使它成为美国人民的一个伟大旅程。我们将一起使美国再度伟大，我对此毫无疑问。"

即将上任的白宫新闻发言人斯派塞（Sean Spicer）说，特朗普还在继续修改他的就职演说，"特朗普会在演说中发自内心讲他个人对美国的愿景。"

斯派塞表示，特朗普会讲到"我们面对的挑战"，这会是一份解释他将带领美国政府走向何方的理念声明，而不是一份立法议事日程。

斯派塞补充道，在包括20日在内的接下来的几天里，新总统将签署行政命令，"开始真正的改变"，但他还在"考虑自己想要在哪些领域做出改变以及遵循什么样的顺序"。

特朗普就职后可能马上推翻奥巴马总统提出的一些与他的理念相悖的政策。

据英国广播公司（BBC）报道，特朗普将在美国首席大法官罗伯茨监誓下宣誓就职。

以下为1月20日总统就职典礼活动日程安排：

特朗普将在早上参加白宫附近圣约翰教堂的祈祷仪式

特朗普将携夫人在白宫同美国总统奥巴马及夫人共进早茶

特朗普和夫人将在摩托车队护送下前往国会大厦

上午9点30分：总统就职仪式开始，音乐表演

上午11点30分：开场词后，彭斯在首席大法官罗伯茨监誓下宣誓就任美国副总统

中午12点：特朗普在首席大法官罗伯茨监誓下宣誓就任美国总统，随后发表就职演讲

下午3点至5点：美国总统特朗普和副总统彭斯将沿宾西法尼亚大道行进2.4公里，向道路两旁的支持者致意，并面对示威者

下午7点至晚上11点：特朗普和彭斯将携夫人出席三场正式的就职庆祝舞会



【编辑：木合塔尔·木拉提】