卡沙甘原油将通过三个运输渠道出口

哈通社阿特劳 -- 据能源部消息，卡沙甘油田生产的原油将通过三个运输管道系统出口。

能源部长波兹姆巴耶夫说："每个承包商-项目股东自行选择出口路线和销售平台。目前，卡沙甘石油通过里海管道财团和哈萨克斯坦石油运输（KazTransOil）股份公司投放出口。其中，属于哈萨克斯坦所有的石油份额，由里海管道财团负责运输。出口石油将通过三个运输方向的石油管道运输。向北的管道为阿特劳-新罗西斯克石油管道、向西北的管道为阿特劳-萨马拉石油管道、向东的管道为阿特劳-阿拉山口石油管道。根据与政府达成的协议，每个投资商将负责运输自己的份额，并对哈萨克斯坦政府进行汇报。"

据悉，卡沙甘油田于2016年9月28日正式恢复投产。10月14日，里海管道财团（CPC）将其开采的7700吨原油，首次投入市场，而石油生产量11月1日达到生产商业石油水平。2016年底，油田总产量达75万吨。1月8日，北里海作业公司（NCOC）正式宣布，卡沙甘油田安全开采和出口的原油产量达1百万吨。恢复投产后的卡沙甘油田日产油量已达18万桶，而天然气回注将使油田日产量提升至37万桶。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】