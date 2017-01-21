俄罗斯外长拉夫罗夫讲述选择在阿斯塔纳举行叙利亚问题和谈的原因

哈通社阿斯塔纳 -- 据哈通社驻莫斯科记者报道，俄罗斯外交部长拉夫罗夫20日在莫斯科举行的哈俄两国外交部长会谈后召开的新闻发布会上讲述选择在阿斯塔纳举行叙利亚问题和谈的原因。

拉夫罗夫说："哈萨克斯坦一开始就为解决叙利亚危机提供积极的帮助。在选择举行和平谈判的平台时，我们所面临的最重要的任务，是确保这一平台能够得到叙利亚冲突各方的认可。"



拉夫罗夫称，叙利亚反对派团体并无统一的组织。其中，对和平谈判表现最为积极的，是那些流亡在外的反对派团体。因此，确保分歧严重的反对派团体能够与政府坐在同一个谈判桌上，就成为了一项重要的任务。许多国家为此付出了努力。



"沙特做出了很多的努力，与自己亲近的反政府组织共同建立‘利雅得组'参加会谈。埃及也同样与自己亲近的反政府组织建立‘开罗组'，而俄罗斯建立了‘莫斯科组'。为进一步推动和平会谈，哈萨克斯坦建立了‘阿斯塔纳组'，并为和平会议提供了平台。"他说。



俄外长表示，许多反对派团体均参与过在4月份举行的日内瓦会谈。但遗憾的是，那次的会谈未能取得任何实质性的结果。



"在考虑重建谈判的新场地时，阿斯塔纳成为各方一致认可的选择。作为一个开放的平台，阿斯塔纳完全能够胜任召开叙利亚问题和平会议的任务。"俄罗斯外长说。



【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】