反对特朗普就职 华盛顿街头发生暴力冲突

哈通社阿斯塔纳 -- 当地时间星期五（1月20日）中午，特朗普在美国首都华盛顿的国会山前，宣誓就任美国第45任总统。

特朗普的支持者正在欢呼庆祝他们的支持者宣誓就职，而随着身着黑衣的反对者在街头纵火并且与警方产生冲突，这场美国的政治分歧最终发酵成为暴力冲突。





当日，来自不同组织的抗议者们前往市中心游行示威，其中有人向警方投掷石块和水瓶，警方以催泪弹和震荡手雷予以回击。



一部分蒙面的抗议者用路面的碎石和棒球棍砸毁了附近的美国银行以及麦当劳的窗户。





在这次暴力冲突中，有数量车被点燃。其中包括一辆黑色高级轿车和一辆电视转播卡车。一些抗议者将垃圾桶拖拽到通往白宫的街道上进行燃烧，并且将印有"让美国再次伟大"字样的帽子投掷到火堆里焚烧。





在特朗普上任之前的几个小时里，抗议活动在城内各处冒出。



日出前，就有人在华盛顿市中心举行会议，抗议特朗普的移民政策，很多参加者戴着黑帽子，上面写着"他不是我的总统"。





在本次特朗普的就职典礼上，美国情报机构、华盛顿警方以及其他机构合力部署了两万八千名警员来维持就职典礼7.8平方公里的安全。



2009年约有200万人参与了奥巴马的就职仪式。本次前往支持特朗普就职的人数大幅度地减少。



【编辑：小穆】