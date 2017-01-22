俄总理：对俄制裁不会很快解除

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，俄罗斯总理梅德韦杰夫22日在统一俄罗斯党代表大会上表示，俄罗斯不应期待对俄制裁能很快解除。

梅德韦杰夫说："该放弃有关某些对俄制裁能被解除的幻想了。制裁显然将长期维持下去。没有什么可寄望于他国选举，寄望于他国领导人更迭的。"



特朗普在美国总统选举中获胜令不少政商界人士和专家开始谈起美国今年可能放宽甚至解除对俄制裁的问题。达沃斯世界经济论坛上，围绕俄美关系可能升温的讨论尤为激烈。论坛期间俄方代表团与美国投资商和政界人士举行了不少会谈。 然而俄第一副总理舒瓦洛夫在论坛框架下发言时对反俄制裁能被解除的前景给出了保守估计。



同时梅德韦杰夫认为，俄农业从业者应利用起制裁这个时机，政府则应对其进行必要扶持，因为俄罗斯在任何条件下都应能在农业上实现自给自足。



梅德韦杰夫在统一俄罗斯党代表待会上发表讲话时说："我国农业从业者应积极利用目前这个对其有利的形势。我们将对其进行扶持，因为在任何条件下我国在农业上都应能自给自足。"



他指出，俄罗斯2016年粮食产量达到1.19亿吨的新高，而据初步数据显示，俄去年农业的总体增长为3%。