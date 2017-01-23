歌坛新秀迪玛希：请别拿我和维塔斯比较

哈通社阿斯塔纳-正在中国参加由该国湖南电视台主办的重磅节目《歌手2017》竞演的哈萨克斯坦歌坛新秀迪玛希•库达伊别尔艮23日在自己的社交媒体上写到："有人说我是‘哈萨克的维塔斯'或‘第二个维塔斯'，我不赞成这样的说法。当然维塔斯是个优秀的歌手，我尊重他。但我不是‘第二个维塔斯'！这一点，我想有音乐知识的人懂得我。"

迪玛希还写到，下一场竟演期间，将用更迷人更辉煌的高度为中国观众演唱《歌剧二》。

据悉，1月30日，迪玛希还将登台湖南卫视华人春晚。

值得一提的是，迪玛希初登中国《歌手》舞台就一鸣惊人。 节目播出后，迪玛希在中国的讨论度持续攀升，微博相关话题阅读量达到数千万，成为《歌手》在中国捧红的哈萨克斯坦首位歌手。随着《歌手》的热播，迪玛希一词火速冲上了微博热搜榜第一，而迪玛希刚注册不久的微博也瞬间涨粉。节目开播前迪玛希大概有5万粉丝，而播出后，粉丝数一夜涨粉30万，目前迪玛希微博粉丝有36万。但由于绝大多数中国粉丝读不懂迪玛希哈萨克语留言，无可奈何，只能求助于哈萨克语翻译。除了微博涨粉迅猛，目前迪玛希的个人INS账号也开始引起中国粉丝的注意。

【编译：金桥】