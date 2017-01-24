萨金塔耶夫：不能只重视出口而忽略生态保护的重要性

哈通社阿斯塔纳--第一副总理阿斯哈尔•马明24日在政府例行工作会议上说，俄罗斯将逐渐减少从哈萨克斯坦进口煤炭，出口缺口可通过向中国出口叶克巴斯图兹煤炭填补。

马明说："我们应时常关注出口市场的变化。例如，邻国俄罗斯计划至2030年将煤炭产量从现在的4亿吨提高到5亿吨，还计划减少从我国叶克巴斯图兹进口煤炭。俄方的增产对哈萨克斯坦煤炭出口形势不利，因此我们应当找新的出口市场。近些年，中国的煤炭进口量明显增加。数据显示， 2016年中国进口煤炭2.6亿吨，同比增长25.2%。仍维持着较高增幅。"

萨金塔耶夫说，增加煤炭产量首先要考虑生态保护。生态保护关系到国家未来，关系到国家可持续发展战略。"在座的官员都对叶克巴斯图兹有所了解，那边的生态环境如何，我想许多人心里有数。我认为，发展煤化工，尤其是煤层气开发利用对叶克巴斯图兹经济发展更有利。今天我们邀请了部分专家学者，可听听他们的意见。您刚才提到中国煤炭进口量不断增加，但据我所知，为了保护生态，中国要实现煤炭供需基本平衡，至2020年计划压缩5亿吨原煤生产量，煤炭产量将控制在39亿吨。基于上述原因，在对中国出口煤炭问题上应该保持谨慎的态度。" 萨金塔耶夫说道。



【编译：金桥】