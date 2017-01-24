联合国特使在叙利亚问题阿斯塔纳会谈上呼吁建立停火监督机制

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合国消息，由伊朗、土耳其和俄罗斯组织的叙利亚问题和平会谈1月23日在首都阿斯塔纳召开。

这次会谈旨在为已经持续了近6年的叙利亚冲突找到和平解决办法。



联合国叙利亚问题特使德米斯图拉出席了会谈。



他强调，当务之急是谈判各方须商定一个机制，以监督脆弱的停火。



德米斯图拉在阿斯塔纳会谈上感谢伊朗、土耳其和俄罗斯组织了这次会谈，他同时欢迎叙利亚政府和各反对派武装同处一个会议室参与会谈。



德米斯图拉表示，叙利亚人民越来越绝望，对结束暴力的渴望越来越强烈。



他指出，虽然自从12月底达成停火以来，冲突的程度已经大大减轻，但暴力并没有真正结束。一个关键的冲突区域是大马士革郊区的瓦迪巴拉达。由于那里的激战，首都大马士革的数百万人几个星期以来都得不到新鲜的自来水。



德米斯图拉强调，叙利亚以前达成的多次停火都以失败告终，因此，在阿斯塔纳，谈判各方商定一个监督和执行全国范围内停火的机制至关重要。



德米斯图拉进一步指出，商定监督和执行停火的机制只是第一步。更重要的是在日内瓦召开"真正"的叙利亚内部谈判，使叙利亚政府和反对派进行"直接谈判"。



【编辑：木合塔尔·木拉提】