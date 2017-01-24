大冬会期间阿拉木图将免费播映国产优秀电影

哈通社阿斯塔纳 - 据NUR.kz消息，在阿拉木图第28届世界大学生冬季运动会期间，阿拉木图市市民及前来观赏赛事和观光旅游的游客们，将可以免费欣赏到我国优秀国产电影。

据悉，国产电影免费放映活动将从1月29日起，至2月8日结束。



具体放映时间为每天15:00时，放映地点位于据大冬会运动员村不远处的传统文化歌剧厅内的电影院，具体地址为阿拉木图市前进1号小区6栋（Алматы қаласы, Алғабас 1 ықшамауданы, 6 үй.）相关联系电话：+7（727）398-62-44。



消息称，将免费放映的国产优秀电影包括《我童年的天空（Балалық шағымның аспаны）》、《哈萨克汗国•不败之剑（Қазақ Хандығы. Алмас қылыш）》、《无畏一千勇士（Жаужүрек мың бала）》、《吟游诗人贝尔詹（Біржан сал）》、《库南拜（Құнанбай）》、《天鹅悲歌（Қыз-Жібек）》、《伊甸园（Жерұйық）》、《总统之路（Елбасы жолы）》、《群星会聚时（Жұлдыздар тоғысқанда）》等。



【编译：木合塔尔·木拉提】