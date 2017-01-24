叙利亚反对派宣布拒绝签署阿斯塔纳和谈最终文件

哈通社阿斯塔纳 -- 叙利亚反对派代表叶海亚• 阿勒阿利迪24日在阿斯塔纳接受记者采访时表示，叙利亚反对派不会签署阿斯塔纳叙利亚问题和谈最终文件。

他在最终文件尚未敲定前便强调："与会各方代表目前正在制定联合公报，遗憾的是，一些参会方代表并不认同和谈达成的某些条款。他们不会签署公报文件，俄罗斯、土耳其、伊朗或许会以三方名义公布和谈结果。"



阿勒阿利迪指出，指望反对派签署最终文件的可能性不大。



"我不认为此次和谈将要公布的联合公报足以提交至日内瓦和谈进行讨论。它将弱化此前达成的所有协议。我们不可能废除在叙利亚达成的协议，并进行重新讨论。此前，我们在日内瓦达成协议，往后的谈判也应在此协议基础上进行。"



叙利亚反对派代表指出，参与会谈的组织与主导会谈的各国总是只考虑本国利益。



阿勒阿利迪说："如果只有一方关心着叙利亚问题，其余方不关心叙利亚人民利益的话，那所有的努力便毫无意义。"



叙反对派代表还指出，协议中应当明确伊朗必须撤出派往叙利亚的民兵组织。



"希望伊朗能够遵守协议，如果伊朗想恢复叙利亚的和平稳定，就应当撤出在叙利亚的民兵组织。毫无疑问，和谈主要目的就是消灭伊斯兰国组织。但伊朗派出的民兵组织也应当离开叙利亚。"他说。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】