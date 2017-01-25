吉尔吉斯斯坦人权活动家阿斯卡洛夫终身监禁原判引联合国关注

哈通社阿斯塔纳--据联合国电台报道，联合国人权事务高级专员办事处（人权高专办）1月24日表示，吉尔吉斯斯坦一法庭关于维持对政治活动家和记者阿斯卡洛夫（Azimjan Askarov）的终生监禁的判决令人深感不安。人权高专办表示，这凸显了该国司法系统存在严重缺点。

吉尔吉斯斯坦法院于2016年10月4日至2017年1月24日重新审议了阿斯卡洛夫的案件，并维持了原判，裁定他对各种指控有罪，包括辅助谋杀、煽动族裔间仇恨和在2010年6月南部吉尔吉斯斯坦发生的种族暴力中劫持人质。

人权高专办发言人沙姆达萨尼表示，吉尔吉斯斯坦国家法院的裁决显然没有考虑到联合国人权事务委员会在2016年3月提出的阿斯卡洛夫遭到任意拘留、在不人道的条件下被关押、遭受酷刑和不被允许充分地为辩护做准备的交涉。



沙姆达萨尼："尽管吉尔吉斯当局一再承诺维护国际公平审判标准，并坚决调查酷刑指控，但这一最新审判生动地显示了该国司法和执法系统存在的缺陷。法院没有对有关阿斯卡洛夫遭受酷刑的指控进行调查。据说，听证会所依赖的证人证词均为第一次审判中的证人和证词。"



令该机构感到关切的一点是，母语为乌兹别克语的阿斯卡洛夫对法律诉讼语言吉尔吉斯语并不熟悉，因此在一名法院制定的翻译一再缺席的情况下，阿斯卡罗夫会处于不利地位。



人权高专办重申了人权事务委员会关于推翻阿斯卡罗夫定罪和判刑的呼吁，并敦促吉尔吉斯斯坦进行公正、客观和彻底的调查和司法程序，以确保实现所有人都能获得公正。



阿斯卡罗夫十多年来记录了他家乡巴扎尔库尔干（Bazar-Korgon）警察和监狱当局的人权侵犯行为，他于2010年6月15日在吉尔吉斯斯坦南部爆发族裔暴力后被逮捕。他的罪名是挑唆族裔仇恨、煽动混乱、共同参与对一名在动乱期间身亡的警察的谋杀，被判终生监禁。