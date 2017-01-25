哈萨克斯坦著名景点介绍：布拉拜国家自然公园
为使游客进一步了解哈萨克斯坦著名旅游景点，哈通社从即日起每日将定期发布哈萨克斯坦最值得一看的旅游景点，以供各国游客出行参考。每个景点带有简要介绍，另附图片素材，以便读者在阅读时产生代入感。今日，我们将从哈萨克斯坦最著名的度假胜地--布拉拜国家自然公园开始。
布拉拜国家自然公园
布拉拜国家自然公园位于阿克莫拉州布拉拜区，距离阿斯塔纳257公里，成立于2000年，总面积8.5万公顷，因风景优美、气候宜人而被世人称之为"哈萨克斯坦的瑞士"。公园坐落在高山与湖泊之间，是哈萨克斯坦境内著名的度假胜地之一，清澈的湖泊、茂密的森林、一座座类似金字塔的山脉令许多游客惊叹不已。在这美丽的国家级自然公园中，人们可以尽情的放松，并体验大自然的清新，也可以上山采风，在笔直的公路上骑自行车游玩或在山林间漫步。公园内设有86处游乐场所，为游客旅程增添不少乐趣。
沃克杰特佩斯山峰
沃克杰特佩斯山峰位于布拉拜湖岸边，是布拉拜景区最著名的景点之一。虽然高度只有300米，但也被赐予"连子弹也打不到"的美名。
关于这座山有许多民间流传的神话。其中有一则神话说，在很久以前，一位不愿被逼婚的女子曾爬上这座山的山顶，对求婚者们说道："若有人能把箭射到山顶，我便以身相许"。最后谁也没能办到，女子知道自己终究要被逼迫嫁给自己不喜欢的人后，就从山顶跳了下去，而她掉下去的地方，就形成了珠牧巴克塔斯（神秘石）。
珠牧巴克塔斯
珠牧巴克塔斯（神秘石）位于阿吾里耶湖（布拉拜湖）左岸，阔克谢套和铁米尔套山脉之间，坐落在峡湾正中间，由花岗岩层石堆组成的小岛被当地居民称为珠牧巴克塔斯。岩石拥有独特的外貌特征，常常被游客比作各种物体。如果从布拉拜出发沿着湖边行走，可以发现这座岛的外貌如同一个长发飘飘的花季少女。若继续走下去，花季少女的形象会逐渐变成一个老人的样子。从沃克杰特佩丝山脉的角度观看，岛屿的外貌又会产生"变化"，与埃及的斯芬克斯狮身人面像极为相似。
【编译：昂哈尔 审校：金桥】