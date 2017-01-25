萨金塔耶夫主持会议讨论改善海关管理问题

哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫25日召开会议，就进一步改善哈萨克斯坦海关管理等问题进行讨论。

会议还就减少海关行政壁垒、进出口领域中计划实施的一些技术性措施等进行磋商。



【编译：小穆 审校：金桥】