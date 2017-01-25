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    17:18, 25 一月 2017 | GMT +6

    萨金塔耶夫主持会议讨论改善海关管理问题

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫25日召开会议，就进一步改善哈萨克斯坦海关管理等问题进行讨论。

    会议还就减少海关行政壁垒、进出口领域中计划实施的一些技术性措施等进行磋商。

    【编译：小穆  审校：金桥】 

     

     

    标签:
    政府 黄金储备
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