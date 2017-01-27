多国政要分别向全球华人拜年

哈通社阿斯塔纳-据外媒消息，在农历新年来临之际，全球许多国家的领导人都向中国人民送上祝福，包括上月跟台湾断交而与北京建交的圣多美普林西比。

该国总理特里斯‧特罗瓦达 (Patrice Emery Trovoada) 在与中方建交后首篇新年贺词中称赞中国人民是伟大的民族、勤劳的民族。

他并表示："我深信中国人民总会成功，新春之际祝愿中国人民万事如意！"



其他国家的领导人也在贺词中大力赞扬他们跟中方的关系。



英国首相文翠珊表示，今年有数个对中英关系有重要意义的纪念日，包括两国建立大使级外交关系 45 周年和香港回归中国20周年。



她说："我希望能够借此机会在商业、外交、教育、旅游和文化方面进一步增强我们的联系。"



她在全长差不多三分钟的贺词中也表示继去年访问杭州之后，她非常期待再次访问中国。



"杭州之行是我任首相以来在欧洲以外的第一次访问，也是我与习主席的第一次会晤。"



美国驻华大使馆也向中国人民道贺，可是未知现任总统特朗普会否跟随前总统奥巴马在年初一发表贺词的做法。



新任联合国秘书长安东尼奥‧古特雷斯也发表了他上任以后第一份农历新年贺词："鸡年象征朝气和新的开始，这个生肖也突显了决心和责任心的重要性。"



中国的传统盟友，包括巴基斯坦、柬埔寨和俄罗斯的领导人或驻华大使都向全球华人拜年。



其中柬埔寨王国首相洪森表示，对华人在参与柬国建设中所取得的卓越成绩，表示感谢。



巴基斯坦总统马姆努恩‧侯赛因则说他希望在新的一年中巴友谊不断升温。



"巴中友谊是国与国之间战略关系和地区及国际事务中和谐相处的典范，这一长久友谊随着时间的流逝不断得以巩固。"



俄罗斯驻华大使馆也招待了百余名中俄青年，庆祝春节。



公使衔参赞季诺维也夫表示，春节是中国最重要的传统节日，也是在中国的外国人最喜欢的节日。



他说："俄中关系发展一年比一年好，也希望俄中两国的青年有更多交流机会。"



人民日报在一篇评论认为，春节在世界各地越来越盛行，反映中国日益向世界开放的胸怀。



"开着门，世界能够进入中国，中国也才能走向世界。对世界而言，春节正从乐一乐的新鲜事儿，逐渐变成一种文化形态、一种生活方式，激发了不同文化背景人士感知中国文化的愿望。"