为什么今年过年将是电子红包的盛宴？

本周六（28日）是中国农历新年的头一天，许多中国人在这天不但要吃大餐以及饺子、年糕等，还有一个传统节目就是发红包。

红包通常是长辈发给晚辈，通常人们把钱装在红信封中，顾名思义红包。



但随着现代科技的发展以及通信的发达，越来越多的中国人开始利用即时通信软件派发电子红包。



据悉，本周末将有数百万的中国人利用微信发电子红包，即把红包通过网络发到各自的智能手机微信帐户上，这些钱可是真钱，相当于通过微信进帐收钱。



因为很多中国人都使用微信，他们的银行账户往往与手机绑定，收到钱后就可以用手机的支付宝网上银行来进行各种消费，比如：打的、购物、到餐馆用餐以及支付各种帐单等。



创纪录







其实，利用微信发电子红包已经不是什么新鲜事，但是，据信今年春节发收电子红包的数量将会创纪录。



据信，在春节的6天假期里，将有5亿多中国人发送和接收320亿个电子红包，数目要比去年春节增长10倍。



与此同时，专家预期在全球范围内将有1000亿个电子红包被发出和接收。



电子红包的流行也显示了现代通信的发达，人们现在互相派钱就像发送电子邮件或短信一样方便，不用再像过去那样一定要给实体的钱，而且要当面送到手里。



受欢迎







这种寄钱的方式尤其受到年轻人的欢迎，其中的主要原因之一是智能手机的使用。智能手机已经成为中国年轻人生活中不可或缺的一部分。



而且用网络软件付钱容易、便捷，不需要去银行或是提款机取款，而且还要亲自交到收钱人的手中这么麻烦。



你只要有对方的手机号码或是电邮地址就可以了。







中国的网上支付软件例如支付宝等可以说已经走在了网上支付的前列。



一些专家称，这为将来在世界范围内转帐清除了障碍。



这种P2P(Peer to Peer)的付钱方式可以省去银行的一些费用和麻烦，而且特别快捷。



在西方也早有了一系列这样的软件，例如Square Cash, FaceCash Payfriendz, TransferWise, the relaunched Google Wallet, People Pay, Popmoney, Snapcash等等。



这也给那些大银行提出了挑战：如何应对新科技抢走他们的客户和买卖。

【来源：BBC中文网】