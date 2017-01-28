蒙古国野生塞加羚羊大规模死亡

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合国新闻处消息，珍稀野生物种塞加羚羊近期在蒙古国境内大规模死亡，再次引发了国际社会对于消除危害野生动物的疾病的关注。联合国粮农组织和世界动物卫生组织正在与多国一同努力，以期到2030年根除对野生动物造成破坏性影响的瘟疫。

近期，大约900只赛加羚羊（Saiga tatarica mongolica） 在蒙古国的西霍省（Khovd）死亡，占该亚种群的近10％。采集的样品显示，这些羚羊对"小型反刍动物瘟疫"（Peste des Petits Ruminants）呈阳性反应。这种瘟疫是对家畜绵羊和山羊具有高致死性的病毒性疾病，导致高达90％的感染该病毒的动物死亡。



小型反刍动物瘟疫在20世纪40年代首次在科特迪瓦被发现，现在已经蔓延至75个国家。据统计，在全球约21亿小型反刍动物中，80％分布在受该瘟疫影响的地区。



粮农组织首席兽医官员鲁布罗特（Juan Lubroth）表示，尽管野生动物一直被认为是脆弱的，但是在野生山羊物种中，感染该瘟疫的实际病例很少，在野生羚羊中甚至从未被记录过。这次大规模死亡事件极有可能是被感染瘟疫的家禽传染，特别是在冬天，觅食范围较少，野生羚羊与家禽只能分享同一个牧区。目前，国际社会正在努力调查实地情况以及可能的其他原因，比如细菌感染。



鲁布罗特说："我们需要政治意愿、资金、国际合作来消除这一疾病。同时需要加强对家畜的监测和疫苗接种，这是目前可用于保护这一濒危物种的主要工具 。"



蒙古国的赛加羚羊曾经广泛分布在欧亚草原上，被国际自然保护联盟列为极度濒危物种。在秋季，它们为了繁殖和早春产犊进行季节性迁徙。



蒙古国曾在2016年9月首次发生小型反刍动物瘟疫。粮农组织和世界动物卫生组织当即行动，开展了控制疾病传播的紧急和中期行动。目前，超过1100万蒙古国小型反刍动物已经接种了疫苗。



粮农组织和世界动物卫生组织于2016年启动了小型反刍动物瘟疫全球根除计划（PPR-GEP）以期在2030年彻底根除这种疾病。2017 - 2021年期间为该计划第一阶段，预计花费为9.96亿美元。