特朗普与普京电话探讨美俄关系

哈通社阿斯塔纳--一名白宫高级官员说，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京星期六在一次预先安排的电话通话中进行了交谈。

这名官员没有透露两位领导人谈话的细节。不过预计他们会商谈美国对俄制裁的前景。特朗普星期五没有表态他是否会考虑解除对俄制裁。在华盛顿与英国首相特雷莎•梅会晤后，特朗普对记者说："我们要看看会出现什么情况。"



特朗普一直表示要积极改善和俄罗斯的关系，他目前正面临维持美国对俄罗斯制裁的压力。



白宫新闻发言人肖恩•斯派塞在其推特 （Twitter）上也发布了这一消息。



斯派塞在网上发布的照片显示，特朗普坐在白宫椭圆办公室，正在通过电话与普京进行交谈。美国副总统彭斯、总统国家安全助理弗林、白宫办公厅主任普里巴斯以及总统政治顾问班农等都在场。



特朗普的资深助理凯利安娜•康韦星期五在一次电视访谈中说，特朗普和普京可能会在星期六的电话通话中商讨对俄制裁问题。自从特朗普1月20日宣誓就职以来，这是两位领导人的首次对话。

两位领导人曾经表示，他们希望两国关系"正常化"。

自从美国情报机构做出结论说，俄罗斯偏袒特朗普，干扰了2016年总统大选，任何美国与俄罗斯签署的协议都会受到严密的审查。特朗普不断反驳他在俄罗斯的帮助下赢得大选的说法。

星期六稍早特朗普还与日本首相安倍晋三举行了电话会谈。两位领导人确认将在2月10号举行首脑会晤。星期六的电话中主要讨论了两国的合作问题，包括应对来自朝鲜方面的威胁。



特朗普星期六还和德国总理默克尔通了话。