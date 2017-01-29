迪玛希今晚将亮相大冬会开幕式专场文艺演出

哈通社阿斯塔纳--我国歌坛新秀迪玛希•库达伊别尔艮29日从中国乌鲁木齐飞抵阿拉木图。迪玛希此行主要目的是参加于今晚18时55分（北京时间20时55分）在阿拉木图举行的第二十八届世界大学生冬季运动会开幕式专场文艺演出。

据悉，迪玛希28日晚刚刚获得中国湖南卫视2017全新音乐节目《歌手》第二期第一名。



迪玛希在自己的Instagram主页上写道："祝各国和哈萨克斯坦运动员在大冬会上取得好成绩，我同你们在一起。"



【编译：金桥】

