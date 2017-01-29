中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:33, 29 一月 2017 | GMT +6

    迪玛希今晚将亮相大冬会开幕式专场文艺演出

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳--我国歌坛新秀迪玛希•库达伊别尔艮29日从中国乌鲁木齐飞抵阿拉木图。迪玛希此行主要目的是参加于今晚18时55分（北京时间20时55分）在阿拉木图举行的第二十八届世界大学生冬季运动会开幕式专场文艺演出。

    据悉，迪玛希28日晚刚刚获得中国湖南卫视2017全新音乐节目《歌手》第二期第一名。

    迪玛希在自己的Instagram主页上写道："祝各国和哈萨克斯坦运动员在大冬会上取得好成绩，我同你们在一起。"

    【编译：金桥】 
     

    Универсиадаға қатысатын барлық қатысушыларға сәттілік, Қазақстанға жеңіс тілеймін! Мен сіздермен біргемін! 🇰🇿 #Repost @asharimov with @repostapp ・・・ Біз Универсиадаға дайынбыз. Сағынышпен Алматыға келдік. ✈️Спортшыларымызға сәттілік тілейміз! ⛸🏂⛷🎿 Көк байрағымыз көкте желбіресін! 🇰🇿🌎 Димаш @kudaibergenov.dimash бүгін ашылу салтанатында тікелей эфирде өнер көрсететін болады! Жаса қазақ! Алға, Қазақстан! 🇰🇿🇰🇿🇰🇿 #TheSingerDimash #Almaty #Kazakhstan #KZ #Казаxстан #ҚАЗАҚСТАН

    Фото опубликовано Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) Янв 28 2017 в 11:20 PST

    标签:
    文化 阿拉木图 艺术 大冬会 2017世博会
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!