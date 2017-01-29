特朗普移民禁令引发抗议

哈通社阿斯塔纳--据美媒消息，美国总统特朗普限制7个来自以穆斯林为主国家的移民进入美国的行政命令，星期六引起广泛混乱。期间，一些难民、绿卡持有者、学生以及工人在美国的机场被拘留，或者被拒登上前往美国的国际航班。不过最新消息说，他们中的一些人已被释放。

在纽约、芝加哥、旧金山等城市，大批主要属于美国民权联盟的抗议者以及律师举行了集会。星期六晚上，纽约一个联邦法官颁布暂缓执行令，禁止遣返持有效签证降落美国机场后遭扣留的人员。



美国民权联盟的律师安德里•瑟古拉说："这个信息很清楚，这完全不是美国的做法。这是一项非法命令，而且使我们的社区风险更大，而不是更安全。这些人是使我们国家更伟大的人。我们代理提出申诉的两位（伊拉克）人曾在国外帮助美国。这些是美国需要珍视的东西。"



在当地政界人物干预下，上述两位被拘留的伊拉克人已于当天傍晚获得释放。进行干预的政治人物包括国会的纽约市代表团成员，民主党人杰罗德•纳德勒和尼迪亚•维拉佐克兹。



美国国会众议员维拉佐克兹："通过将他释放，我们将使这个国家的移民体系公正化。我们要确保美国变得安全。"



法新社报道，类似情况也发生在芝加哥奥黑尔国际机场。数十名被扣人员后来也被放行。在奥黑尔机场外参加抗议的阿米•康奈尔说：



"我上星期六参加了游行，我认为现在是抗议的时候了，是出来表达看法和感觉以及对你影响的时候了,时不我待。"



路透社说，1月29日华盛顿郊外杜勒斯国际机场也有一些被拘押的入境人员被放行。他们在机场受到亲朋好友的迎接。据报道，他们的获释可能与维吉尼亚一位联邦法官介入有关。



与此同时，美国政界和社会舆论，对特朗普强力限制7国穆斯林入境美国的行政命令反应多元，支持者和反对者都很强烈。有国会议员呼吁特朗普将其这项政策

更加细化，避免造成不必要的混乱。



美国国土安全部说，受特朗普行政命令影响的旅行者有375人，其中109人途中受阻，或者被拒入境，173人被拒登上赴美班机。