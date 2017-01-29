中国一动物园初二发生老虎咬死游客事件

哈通社阿斯塔纳--据中国媒体报道，中国宁波雅戈尔动物园在大年初二的下午发生老虎咬人事件。工作人员将人救出后送院确认，伤者已被咬死。死者是一名成年男子。动物园工作人员表示，在施救过程中，咬人的老虎已被击毙。

有围观者表示，被咬者是游客，近距离逗老虎时被老虎咬入园内。目前还不清楚该男子是如何进入隔着一条河的老虎园区的。据微信上疯传的多个现场视频显示，一名男子疑似颈部被老虎咬住，但人还在挣扎，并且踢蹬另一只上前的老虎，后周围一度再出现两只老虎。随后，有人用鞭炮驱赶走三只老虎。但咬人的老虎坚持不走，并试图托拽男子的右脚将男子拖进树林内，男子满脸是血，此时已不再挣扎。



而与此同时，许多游客一直围观，动物园工作人员和公安等赶到现场，才将游客劝离，不过似乎没有有效方法及时援救该男子。据悉，工作人员曾用鞭炮、水枪、鸣枪等方式驱赶老虎。



事件在网上引发热议，许多网民似乎更同情老虎。有网民表示，动物园不是幼稚园，老虎招谁惹谁了，那么多人喊着要击毙。还有网民称，建议现场视频循环播放，当你想作死的时候，会有老虎帮你，会有人隔河惊呼，会有人在事后拿你当反面教材。



宁波雅戈尔动物园位于东钱湖旅游度假区内，占地1900多亩，院内动物有200多个品种近万头动物，是中国水域面积最大的野生动物园。