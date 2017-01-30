美国驻阿拉木图领事馆发布关于大冬会的视频

哈通社阿斯塔纳 -- 第二十八届世界大学生冬季运动会29日在阿拉木图拉开大幕。

29日晚，大冬会美国国家队发表了一部主题为《美国国家队大冬会日记》的视频。



视频中，美国国家队队员们发表了参观大冬会运动员村前后的一些感想。



视频一开始，出镜的队员说："我们非常高兴来到这里，国家队即将启程前往大冬会运动员村，参观大冬会场地。我们已准备好参加比赛。"



抵达大冬会运动员村后，他们说："哈萨克斯坦通过举办大冬会，使绚丽多彩的各国文化汇聚一堂，为促进各国人士间的文化交流创造良机，不得不令人称赞。当你进入场地时，可以看到各种国家身穿不同色彩、鲜艳瞩目的运动服，这仿佛给人带来一种准备参加奥运会的感觉。所有的一切令人瞩目难忘，尤其是在升起美国国旗的瞬间，令我们十分感动，引以自豪。主办方通过优美的舞蹈与动听的音乐展现民族文化特色，更是令我们大为称赞。我们衷心的感谢哈萨克斯坦和阿拉木图对我们的热情款待，为我们奉献这一系列精彩纷呈、充满活力的文艺演出。我们坚信，阿拉木图大冬会将会成为一届非常精彩、令人难忘的体育盛事。"



美国驻阿拉木图领事馆在官方facebook主页上发布这段视频后，引起网友热烈关注，视频点击率已超过3.2万。



领事馆工作人员在视频附言中写道："欢迎广大网友观看这段美国国家队在阿拉木图大冬会的视频。体育爱好者可在我们的官方网页注册，并实时关注大冬会精彩看点。我们已将美国驻阿拉木图领事馆Instagram官方主页（@USCGAlmaty）交付美国国家队使用。因此，愿大家不要错过大冬会精彩赛事。"



据领事馆消息，29日在阿拉木图举行的女子组冰球比赛中，美国驻哈大使、美国总领事也在高度关注大冬会赛程，并为美国队加油。最终，美国以1：7的分数不敌俄罗斯队，结束了这场比赛。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】









