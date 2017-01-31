国安委：有必要加强防范极端主义思想通过互联网传播

哈通社阿斯塔纳 -- 国家安全委员会反恐中心指挥部负责人谢尔盖•什维京日前在总检察院举行的国际圆桌会议上表示，互联网上的哈萨克语激进文章数量与日俱增，这是前所未有的现象。什维京对此深表担心。

什维京说："激进主义主要传播途径为互联网，互联网中的极端文章数量正以几何级数持续增长。2016年，通过互联网传播恐怖与极端主义思想的案例共发生70万起，这与2015年相比增长4.5倍，与2014年相比增长33倍。如今，极端主义已开始向互联网传播哈萨克语的极端文章。"



什维京表示，微话、推特、WhatsApp等社交平台的开发，为恐怖分子相互沟通交流、情报共享等创造有利条件。



"恐怖分子通过使用特殊软件以更换帐号、匿名发布等方式向互联网传播激进文章与视频。他们还会利用专业软件与工具，掩盖自己的所有行踪，防止所在地向外泄漏。这些社交平台开发人员并未向用户提醒预防含有激进内容的文章，甚至对社交平台传播的文章内容毫不关心。" 什维京说。



什维京表示，国家安全委员会为防范极端主义思想通过互联网传播已展开反宣传工作，反宣传工作旨在预防恐怖威胁、切断恐怖组织资金来源、预防犯罪组织与宗教极端组织联合实施犯罪行为等。



据悉，2016年，因向恐怖组织提供资金援助，我国共有3名人员被判刑。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】