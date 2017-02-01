文体部长会见国际冬季两项联盟主席贝斯博

哈通社阿斯塔纳 -- 据文体部消息，文化和体育部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒日前在阿拉木图会见国际冬季两项联盟（IBU）主席安德斯•贝斯博。双方就哈萨克斯坦冬季两项发展前景与其他冬季两项领域的主要事宜交换意见。

穆罕麦迪表示，身为国际冬季两项联盟常任主席和拥有丰富经验的体育经理，贝斯博为冬季两项在世界各国得到全面发展作出重要贡献。哈萨克斯坦对冬季体育项目，尤其是对冬季两项繁荣发展历来高度重视。哈萨克斯坦有意全面加强同联盟在冬季两项领域的合作关系。



贝斯博表示，哈萨克斯坦为举办世界大学生冬季运动会做出了巨大而坚毅的努力，这值得赞赏。大学生对运动的热爱将为体育发展注入不竭动力，贵国可通过举办本届体育运动会，向全世界展示哈萨克斯坦为攀登体育高峰所作出的不懈努力。



会谈中，双方就共同关心的一系列议题和国际冬季两项联盟的各类项目计划交换意见，其中包括培养青少年对运动的热情、发展体育培训领域、推广高质量体育训练计划等。



据悉，1月31日，我国选手在大冬会冬季两项女子15公里个人赛摘得一金一银，但在男子20公里个人赛却与奖牌无缘。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】