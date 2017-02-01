哈萨克斯坦著名景点介绍：卡屯-卡拉盖国家公园

卡屯-卡拉盖国家公园位于东哈州阿尔泰-萨阳生态区，成立于2001年，是哈萨克斯坦最大的国家公园。进行科研考察、环境保护、发展旅游业是成立该国家公园的主要目的。2014年，被联合国教科文组织批准列入世界生物圈保护区名录。

这里的动植物群落堪称庞大，且均属于我国濒危物种。公园里的有根植物种类超过1000种，其中30种被列入红皮书。公园森林覆盖面积达34%，主要为针叶林。动物群里包括363种有脊椎动物：6种硬骨鱼，2种两栖类，6种爬行类，284种鸟类，65种哺乳动物，其中也有一部分被列入红皮书中。



卡屯-卡拉盖国家公园以美丽的风景和丰富的自然资源而闻名。周边森林茂密、景色壮观，广阔的绿色草原、清新的自然空气、丰富多彩的鲜艳花朵令游客过目难忘，纷纷称赞。春季山花烂漫，行走于山谷中，到处是清幽静雅、鸟语花香，夏季虽酷热却也短暂，游客可在森林中遮日避暑，秋季山谷绿草如茵，山下雪松云杉葱郁，成林成片，冬季满地银装素裹，阳光洒落在林间，树枝上的积雪就像钻石一样闪耀着夺目的光芒，晶莹剔透，格外诱人。无论春夏秋冬，公园的景色依旧美丽动人、风光惊艳，其秀丽风光仿若人间仙境、自然天堂。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】

















