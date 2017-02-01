联合国叙利亚问题特使：叙利亚的脆弱停火似乎是目前为止最大的成功

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合国新闻处消息，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉1月31日在纽约总部向安理会闭门会议汇报了叙利亚最新局势。他在随后向新闻届发表的谈话中表示，叙利亚的停火协议基本上得到了维持，但由联合国牵头在日内瓦举行的叙利亚问题和谈被推迟到2月20日，以提高达成协议的机会。

德米斯图拉表示，经过近六年的残酷内战，叙利亚冲突造成了成千上万人死亡，数百万人流离失所，目前的停火似乎是最大的成功。



这一成功是由于本月早些时候，在俄罗斯、土耳其和伊朗的主持下，叙利亚的13个武装团体在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的谈判中与叙利亚政府举行了直接谈判；现在各方的确有意开展进一步谈判。



但德米斯图拉表示，如果按计划于2月8日在日内瓦举行联合国牵头的和谈为时甚早，他解释了为什么延迟举行这次会议会有好处。



德米斯图拉："如果停火得以像我们所希望的那样稳固，那将会有助于严肃的谈判变得更具体；第二，我们想给叙利亚政府认真参与让步和讨论的机会，同时，我们希望反对派能有机会统一立场。"



德米斯图拉表示，如果反对派内部没有达成协议，他将选择可以参加日内瓦和谈的反对派代表，这将是他第一次使用作为首席调解人的这一权利。



与此同时，德米斯图拉不无遗憾地指出，在脆弱的停火得以维持的情况下，成千上万生活在被围困和难以到达地区的叙利亚平民仍然在忍受饥饿，难以得到紧急援助物资。

