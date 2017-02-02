解放爱沙尼亚战役中牺牲的哈萨克斯坦烈士遗骨今日归国

哈通社阿斯塔纳 - 据国防部消息，1941-1945反法西斯卫国战争期间参战的哈萨克斯坦裔红军战士尼古拉•索罗金的遗骨，2月2日被运回哈萨克斯坦。

据悉，索罗金是在1944年从纳粹德国手中解放爱沙尼亚的战役中阵亡的。



按照计划，尼古拉•索罗金的遗骨将被安葬在其出生地--哈萨克斯坦塞梅市。







2月2日，烈士遗骨运抵阿斯塔纳。哈萨克斯坦武装力量国家军事爱国主义教育中心组织了缅怀仪式，向为保卫家园而牺牲生命的先烈致以崇高敬意。



哈萨克斯坦功勋老兵协会、"贾斯乌兰（Жас Ұлан）"少年军校及军事爱国主义教育中心教职工和和学员、各高等学府军事学员在读大学生等出席了缅怀仪式。







"在转向搜寻行动中，搜寻人员找到了尼古拉•费德罗维奇•索罗金的遗骨以及他随身佩戴的‘勇气'勋章。正是这枚勋章上的序号，帮助我们确定了烈士的身份。随后，我们便设法同其亲人取得了联系。能够向烈士的遗体送回其故乡，我们感到十分的高兴。"爱沙尼亚"Front Line"军事历史联合会代表安德烈•拉祖林说。



据国防部称，哈萨克斯坦武装力量东部军区指挥部也将在塞梅市组织缅怀活动，向烈士遗骨致敬。

















【编译：木合塔尔·木拉提】