哈萨克-土耳其投资论坛在南哈州举行

哈通社阿斯塔纳 - 2月2日，正在哈萨克斯坦南哈州奇姆肯特市举行的"哈萨克斯坦--土耳其投资论坛"进入第二天。

50多家哈萨克斯坦本土企业参加了昨日在论坛框架下举行的产品展销会。



南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫、政府相关领域负责人、马吉利斯（议会下院）议员巴赫特霍加•伊孜穆罕别托夫等一行多位议员，以及土耳其代表团成员等共200多名嘉宾出席了展销会。



南哈州州长图伊梅巴耶夫在活动开幕仪式上发表讲话，向土耳其代表团的到来表示了欢迎，并强调称，此次展销会上为土耳其方面展示的哈萨克斯坦产品及项目，将有力的拉近两国商业、经贸等各领域的相互了解和交流，促进双方的合作发展。



据悉，展销会主旨是向土耳其企业介绍哈萨克斯坦优势产品及各类合作发展计划，促进两国企业间的相互理解并实现双方的合作。



展会上展出的我国本土企业产品包括：各类食品、药品、医疗用具、建筑材料、汽车、家具、轻工业产品等。



值得一提的是，参展此次展会的企业，多是在哈萨克斯坦工业发展规划框架下投产的。



而在展会上展示的20多项合作计划方案，则涵盖物流交通、工业、农业、能源、医疗和旅游等行业。



据悉，本次哈土投资论坛为期3天，期间还将举行与土耳其企业之间的B2B形式会谈。



B2B会谈当中，哈土两国企业家将讨论诸多重要的合作问题，并有希望达成多项合作协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】