上合秘书长：哈正在出色履行安理会非常任理事国职责

哈通社北京--上海合作组织秘书长阿利莫夫3日在接受哈通社驻北京记者独家采访时表示，哈萨克斯坦从履行联合国非常任理事国职责第一天起就深知安理会非常任理事国在维护国际和平与安全方面的特殊责任，积极履行职责，加强国际和地区事务中的沟通与协调，成功举办了叙利亚问题阿斯塔纳会谈，深得国际社会好评。可以说，哈国正在出色履行联合国非常任理事国职责。

阿利莫夫说："随着国家实力的显著增强，哈萨克斯坦国际地位也相应得到提升。从今年起，贵国正式成为新一届联合国安理会非常任理事国。这也是中亚地区国家首次成为安理会成员。这有力地证明了哈萨克斯坦在国际上享有崇高威望。叙利亚问题阿斯塔纳会谈的成功举办有力说明了贵国组织国际大型会谈的才能。"



阿利莫夫表示，哈萨克斯坦在叙问题阿斯塔纳和谈进程中扮演了重要角色，积极推动了会谈的顺利举行。



他说："做任何事情迈出第一步很困难。就是在这种情况下，作为非常任理事国的哈萨克斯坦大胆挑起了承办叙利亚会谈的重任，表现出了一种积极、严谨和负责人的态度。"



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：金桥】