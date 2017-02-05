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    13:59, 05 二月 2017 | GMT +6

    美国上诉法院驳回恢复移民政令要求

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    哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，美国上诉法院拒绝受理特朗普政府提出立即恢复移民政令的要求。

    2月3日，美国华盛顿州西区联邦地方法院法官罗巴特裁定，在全美范围内暂停实施移民政令。

    美国司法部4日就这项裁定提起上诉，但联邦上诉法院5日驳回此请求。

     

     

    标签:
    法律 美国 黄金储备
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