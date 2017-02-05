查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
13:59, 05 二月 2017 | GMT +6
美国上诉法院驳回恢复移民政令要求
None
哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，美国上诉法院拒绝受理特朗普政府提出立即恢复移民政令的要求。
2月3日，美国华盛顿州西区联邦地方法院法官罗巴特裁定，在全美范围内暂停实施移民政令。
美国司法部4日就这项裁定提起上诉，但联邦上诉法院5日驳回此请求。
标签:
法律
美国
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!