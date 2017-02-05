外媒：特朗普已经智穷计尽

过去几个月来，深思熟虑者一直暗暗担心特朗普政府可能会令我们陷入外交政策危机，甚至可能带来一场战争。在一定程度上，这种担心反映出唐纳德•特朗普对于吹牛和说大话的瘾头，这种做法在布莱巴特网站和福克斯新闻上效果颇佳，但是不怎么受外国政府欢迎。但这也反映出，关于新政府所面对的刺激，有一种冷淡的看法：工薪阶层选民开始意识到，特朗普竞选时期关于工作和医疗保健的承诺是不诚实的，因此和外国有关的转移注意力之事可能会看上去越来越有吸引力。

最可能的热点似乎是中国，许多特朗普式的强硬话语都是以中国为主题的，关于南海岛屿的争端很容易变成开火事件。



但与中国的战争似乎必须等等了。首先是澳大利亚。然后是墨西哥。还有伊朗。以及欧盟（但绝不会是同俄罗斯）。



虽然这个政府在兜售危机时可能存在着一种自私自利的算计，但它看上去越来越不像什么政治战略，倒是越来越像一种心理综合征。







与澳大利亚的冲突获得了最多的新闻报道，可能是因为它显得如此怪异而没有理由。毕竟，澳大利亚可以说是美国在全世界最忠实的朋友，这个国家一次又一次地与我们并肩战斗。我们两国之间当然会有争端，任何国家之间都会有争端，但没有什么应该扰乱我们这个联盟的力量--特别是，如果同中国发生对抗，澳大利亚是我们需要依靠的国家之一。



但是这是特朗普的时代：在与澳大利亚总理马尔科姆•特恩布尔的通话过程中，美国总统夸耀自己在选举中的胜利，并抱怨一项现存协议，内容是接受已定居澳大利亚的难民，他指控特恩布尔要给我们送来"下一批波士顿轰炸机"。然后突然结束了这个只有25分钟的对话。



好吧，至少特朗普没有威胁要入侵澳大利亚。然而，在与墨西哥的恩里克•培尼亚•涅托总统的谈话中，他这么做了。根据美联社报道，他告诉邻国这位通过民主选举上任的领导人："你那儿有一堆坏家伙。你没有做足够的事情来阻止他们。我觉得你的军队害怕了。我们的军队可不怕，所以我可能会派他们过去管事。"



白宫的信息源现在声称这种威胁是个漫不经心的玩笑--要知道，美国过去事实上侵略过墨西哥，而墨西哥人并没有忘记。如果你相信这是玩笑，我就把墨西哥掏钱盖的边界墙卖给你。







与墨西哥和澳大利亚的激烈争吵盖过了与伊朗的一场更传统的口头之争，伊朗在周日测试了一个导弹。这绝对是一种挑衅。但白宫只是"对伊朗提出警告"，这让人产生疑问，到底提出了什么？考虑到政府一直在疏远我们的盟国，更严厉的制裁不会发生。我们准备好进行战争了吗？



除了伊朗，还有另一个更严重的挑衅，特朗普政府对二者的反应形成了奇怪的对比：俄罗斯在乌克兰升级了它的代理人战争。参议员约翰•麦凯恩呼吁总统帮助乌克兰。然而，奇怪的是，白宫对俄罗斯的行动不置一词，直到驻联合国大使尼基•黑利(Nikki Haley)周四晚上在联合国安全理事会上对此表示谴责。这有点明显，不是吗？



哦，还有一件事：特朗普新的全国贸易委员会主席彼得•纳瓦罗指责德国以偏低的汇率剥削美国。关于这个话题，这里有一个有趣的经济学讨论，但政府官员不应该做出这种指控，除非他们准备打击一场贸易战争。他们准备好了吗？



我对此表示怀疑。事实上，这届政府似乎在任何方面都没有准备好。特别是因为特朗普咄咄逼人的电话听上去不像是在执行什么经济，甚至是政治战略--老奸巨猾的阴谋家才不会浪费时间夸耀他们的胜利当选，或是抱怨关于就职典礼上人群规模的媒体报道。



不，我们听到的声音听上去像是这样的一个人，他已经智穷计尽、失去控制，甚至已经不能假装控制自己的不安全感。他上任后的头两个星期已经完全混乱，事情还在不断变得更糟--也许是因为他对每个失败作出反应，拼命改变事态的主题，然而这只会引发新的失败。



美国和世界不能再承受这么多了。想想看：如果你的员工是这样的表现，你会立即解除他的任何职责，并强烈建议他寻求咨询。然而这个人是世界上最强大的军队的指挥官。



【作者：保罗•克鲁格曼 来源：纽约时报】