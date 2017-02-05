迪玛希人气不断飙升 中国粉丝致信表情意

哈通社北京 -- 歌坛红人迪玛希•库达伊别尔艮的好友阿勒帕慕斯•沙里莫夫日前在接受哈通社记者采访时表示，迪玛希一些中国粉丝不惜砸钱买同一航班机票，目的只是亲眼目睹他们心中偶像的风采，并与这位"进口小哥哥"多聊几句。

阿勒帕慕斯说："目前我们住在长沙市一酒店，酒店内外有保安执勤。每当迪玛希回到酒店时，都会有许多粉丝热情迎接。处于对粉丝们长时间等候的回敬，他经常会同粉丝们合影留念，并留下签名，迪玛希谦虚有礼的态度更是深受粉丝们喜爱。"



据阿勒帕慕斯介绍，在长沙市，他与迪玛希经常更换住所，因为常会有粉丝聚集在酒店内外，影响酒店正常工作，粉丝们还能打听到迪玛希在中国的行程安排，为了与这位红人见一面，他们特意购买与迪玛希同一航班的机票。对我们而言，这是非常有趣的。即便迪玛希在机场戴上黑色墨镜、身穿大衣，仍会有许多粉丝认出他，甚至连机场和火车站的工作人员也能。" 阿勒帕慕斯说。



阿勒帕慕斯表示，经常会有粉丝向迪玛希送来礼物、甜点等，以示对歌手的一片心意。



"许多礼物我们至今未来得及打开，粉丝们还用哈萨克语、中文及英文向迪玛希致信。" 阿勒帕慕斯说。



其中一位女粉丝在信中用英文写道："迪玛希，感谢你为我们送来这么多优美的歌曲！参加比赛始终会对选手带来不少压力，我希望你能在这段时间多保重。无论你做什么，我们都会鼎力支持，并站在你身边。你永远都是我们最爱的歌手！"



另有一名叫"LYW"的女粉丝寄来了封面上写有"我爱你"的一封信。



据介绍，根据湖南卫视相关规定，在"歌手2017"节目结束之前，迪玛希是不得接受任何采访。



据悉，在《歌手2017》第三期节目中，迪玛希演唱了Queen组合的«Show must go on»，获得该期第三名。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：昂哈尔 审校：金桥】





