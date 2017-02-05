世界多地爆发反特朗普旅行禁令抗议活动

哈通社阿斯塔纳 -- 据美媒消息，美国各地以及国外连续第三天爆发抗议活动，反对特朗普的有关政策，抨击特朗普作为美国总统的表现。

在伦敦，数千民众星期六在美国大使馆外举行集会，他们手举标语，呼喊反对特朗普口号。抗议活动组织者是几个反种族主义以及维护穆斯林权益的组织，他们谴责美国的旅行禁令，谴责英国首相特蕾莎·梅政府对禁令姗姗来迟的批评。

星期六傍晚，抗议者从位于格罗夫诺广场的美国使馆游行前往唐宁街。数千人聚集在美国驻伦敦领事馆外，并举行了反对恐伊斯兰症和美国总统的游行。

柏林和巴黎举行的类似抗议活动吸引的人群较少，每个地方大约有1000人左右。

在澳大利亚，悉尼约有1000人举行集会，抗议美国有关限制旅行的行政命令，呼吁澳大利亚领导人关闭在海外的难民受理中心。

在美国驻印尼大使馆外面聚集了大约30名活动人士，抗议美国的旅行禁令。

民调显示，近一半美国人支持这项旅行禁令，人们的观点清楚地以党派划界。

美国哥伦比亚广播公司CBS最新公布的民调显示，45%的美国民众赞成旅行禁令，不赞成的为51%。据路透社民调显示，49%的人赞同这项措施，不赞成的为41%。