比什凯克一中餐馆遭抢 两名中国人受伤

哈通社阿斯塔纳--据中新社援引比什凯克内务总局消息，当地时间6日晚，位于比什凯克的一家中餐馆发生抢劫案件，有两名中国人受轻伤。

比什凯克内务局通报称，案件发生在当天晚间21时55分许，距餐厅停止营业时间仅余5分钟。

遭抢的中餐馆店主廖女士案发时恰逢外出，躲过一劫。而该餐厅的中国厨师和廖女士的父亲则被歹徒打伤，幸无大碍。

据吉媒体报道，在餐厅准备打烊时，几名歹徒头戴面罩持枪闯入店中，开枪威胁后抢劫财物逃离，整个过程持续约10分钟。"当时仍有当地顾客在店中用餐，他们都受到了惊吓，但无人受伤。"

吉尔吉斯新闻网援引一名目击者的话说，当时其正在包间内吃饭，听到枪声还以为是鞭炮声，歹徒随后闯入包间让他们双手抱头蹲在地上，"他们说俄语，但像是吉尔吉斯人"。

店主廖女士告诉记者，3名歹徒将收银台里的10余万索姆(合人民币1万余元)现金"洗劫一空"，还抢走了其母亲手上的戒指。

吉卡巴尔国家通讯社消息称，当地警方在接警后即赶赴现场进行侦查，发现桌上有43枚霰弹头，证实确有射击发生。警方另取走了四台监控摄像设备的记录。该案件已被立为刑事案件，目前正在调查之中。