中国专家：叙利亚问题的解决取决于俄美关系的改善

哈通社阿斯塔纳-- 中国上海国际问题研究院外交政策研究所所长李伟建在接受卫星通讯社采访时表示，尽管解决叙利亚问题的总体框架已经确立，但叙利亚问题的最终解决还是取决于俄美关系的改善。

李伟建认为，阿斯塔纳会议成功引导叙利亚问题朝着对话与政治解决方向发展，并把叙利亚国内的政治格局基本确定下来，但叙利亚问题的最终解决还是需要美国的参与。俄美关系的发展是叙利亚问题得到解决的重要因素，甚至可以说叙利亚问题的解决取决于俄美关系的发展。

李伟建指出，在美国政权交替时期，俄罗斯等周边国家为叙利亚问题的解决确立了一个总体框架，它没有排除阿萨德政府，也没有排除反对派，为接下来进行的包容性政治对话搭建了一个有效的机制。随着阿斯塔纳会议进程取得越来越多的共识，受到更多的认可，美国今后想另起炉灶也会越来越难。

李伟建表示，目前叙利亚国内的反对派也在观望美国的态度，如果没有美国的支持，反对派也很难闹起来，反对派最好的出路就是在这个框架中争取最大的利益。但特朗普的整个团队尚未建立完成，目前主要还是特朗普的个人意见，而未形成美国最终的叙利亚政策。因此，阿斯塔纳会议主要还是处于一个造势的阶段，等待美国的加入。

李伟建最后指出，解决叙利亚问题目前还没有进入美国政府的议事日程，特朗普政府也没有一个成熟的叙利亚问题政策，因此国际社会还需要等待美国的最终态度。美国可能会把叙利亚问题放在俄美关系中去考虑，比较小心地处理叙利亚问题。如果美国把反恐放在第一位，俄美展开合作的空间还是很大的，两国关系将得到较大的改善，叙利亚问题也会得到妥善解决。



据此前报道，2月6日，俄罗斯、土耳其和伊朗三国叙停火监督问题联合行动小组第一次会议在阿斯塔纳举行。联合行动小组计划于2月15-16日举行下一次会晤。据悉，与会各方或在下一次阿斯塔纳会谈中签署俄土伊三国叙停火监督问题联合行动小组规定草案。