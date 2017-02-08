国家气象总局就大冬会裁判因雪崩遇难一事作出说明

哈通社阿斯塔纳 - 国家气象总局8日就大冬会越野滑雪裁判遭雪崩事故不幸遇难一事，发表调查声明。

声明中称，阿拉木图时间2月7日14:05时，两名滑雪者在琼布拉克山脉不慎触发雪崩。由海拔2650米处开始崩塌的大雪，在海拔2400米左右的小琼布拉克河附近停止。



声明中强调，雪崩发生地点位于禁止运动员进入的非赛道区域。



在此之前，国家气象总局曾于2017年1月31日发布警告，警示伊犁阿拉套山区在1月31日-2月1日存在雪崩危险。而在6-7日并无雪崩预警。



据悉，昨日14:06时，一名名为斯帕尔塔克•阿勒玛索夫的俄罗斯公民向救援机构求助，称其在琼布拉克山脉西支、大冬会越野项目赛道以外的区域遭遇雪崩，并称有人被雪崩掩埋。



负责大冬会相关紧急救助的救援人员迅速赶往现场提供了援助。



据了解，共有50名哈萨克斯坦内务部紧急情况委员会国家急救队的救援人员抵达现场。



在15:23时左右，救援人员从雪中挖出了遇难者的遗体。遇难者确认为别洛斯鲁茨耶夫•阿列克谢•尼克拉耶维奇，是1986年出生的俄罗斯公民。



16:14时，救援队随行医护人员确认遇难者已无生命体征。



据悉，遇难者系大冬会俄罗斯代表团成员，自由式滑雪项目裁判。



死者的朋友证实，死者在遭遇雪崩之前，自行选择了通过非赛道区域无人通行的山脉处滑雪前往目的地。与此同时，他们清楚地知道该区域属于禁区。



【编译：木合塔尔·木拉提】